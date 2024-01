Il Procuratore Gratteri parla non solo di Napoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ildella Repubblica di, Nicola, ha rilasciato un’intervista esclusiva in diretta a Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. Di seguito le sue dichiarazioni: “I miei primi 100 giorni a? Li ho dedicati all’ufficio, entro la mattina ed esco la sera per cercare di capire i colleghi, la Polizia Giudiziaria e per fare quelle modifiche, dopo aver ascoltato gli interlocutori, per velocizzare il lavoro di questa Procura. Aci sono tra i migliori investigatori d’Italia, i magistrati sono di alto livello, ma credo serva più sinergia e serva più velocità d’interazione tra Polizia Giudiziaria e i magistrati“. Capitolo scommesse “Calcioscommesse? Le mafie sono presenti dove c’è denaro da gestire, il calcioscommesse è potere oltre ...

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri in visita a Palazzo Fienga . Anche il capo della Procura più grande d?Italia ha deciso di visita re, in via ... (ilmattino)

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Nicola, magistrato eCapo di Napoli, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco un ...Mi fa piacere infine ricordare che all'interno del programma di sala di Vespri sarà presente un contributo speciale tratto dal libro ''Non chiamateli eroi'' di Nicoladella ...Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli, ha rilasciato in esclusiva un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...Il Procuratore di Napoli, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, ha parlato anche dell'invito al Maradona del patron azzurro: "Non sono mai entrato in uno stadio" ...