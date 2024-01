Il Pokèmon con le armi sta arrivando | Uscita e Gameplay per Palworld

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dopo lunghi mesi di anticipazioni e sospiri di attesa, l’oscurità che avvolgeva la data didiè finalmente dissipata. La sete di conoscenza degli appassionati di giochi survival e di creature collection è stata placata con uno spettacolare annuncio da parte di Pocket Pair, lanciando un razzo di entusiasmo nell’atmosfera dei videogiocatori di tutto il mondo.per, l’attesissimo titolo che si profila come un incrocio tra l’anima di Pokémon e l’audacia dell’avventura survival, si schiude al mondo con un Early Access in arrivo. L’attesa sarà ricompensata il venerdì 19 gennaio, quando questo mondo intricato e vibrante aprirà le sue porte sui vari fronti: PC tramite Steam e Microsoft Store, Xbox One, Xbox Series XS e in particolare, ...