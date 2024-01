Il Pd si chiude nel «conclave» per ritrovarsi o nascondersi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il Partito Democratico entra in convento per prendere i “voti”. No: non è una clamorosa svolta cattolica di Elly Schlein. Semplicemente, è l’ultima trovata della segreteria per uscire dalla palude in vista delle Europee:rsi in “”. A Gubbio, per due giorni, l’intero gruppo dirigente del partito entrerà in clausura, a partire da giovedì 18 gennaio, finché non emergerà una strategia. Primo punto: fa una certa impressione che un partito “aperto”, che inserisce la parola “democratico” nel nome, decida i suoi destini a porte chiuse. Per carità: anni di assemblee infinite e cineforum inconcludenti evidentemente non sono serviti. Ma diciamocelo: barricarsi in seminario non è esattamente una scelta in stile gauchista. E qualcuno si chiederà: è il Pd, o il gruppo Bildelberg? Secondo punto: l’incontro inizierà il pomeriggio di giovedì e si ...