Il mio ragazzo mi critica davanti agli altri

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Lo scherzo e l’ironia sono elementi fondamentali nella storia di ogni coppia, come pure lacostruttiva. Giocare a “provocarsi” è divertente, ma poi la burla si deve stemperare nella risata e nell’abbraccio. Allo stesso modo, esprimere delle opinioni sul comportamento dell’altro è comprensibile e possibile, purché lo si faccia con gentilezza e con l’intento di chiarire dei dubbi o migliorare il percorso comune. E poi, se non potessimo fare una battuta o formulare una, saremmo delle persone davvero tristi e la relazione che stiamo vivendo sarebbe piuttosto arida! Però, per quanto ci si punzecchi o si critichi, poi si deve stare sempre dalla stessa parte, insieme, uniti, pronti a difendersi e a proteggersi. Meccanismo sospetto Ma se invece le critiche che lui ci pone vengono espresse in modo da farci male, oppure con il fine di metterci in ...

... dropperò quattro album nell'anno (Esatto) Non fotte se è giusto o sbagliato mentre ilavvocato ... E tra chi corre si vede chiaramente unpuntare una pistola verso quelli che fuggono. Le ...'Con quante donne La matematica non è mai stata ilforte…'. Stefano De Martino,prodigio con un talento estremo in tv, viene 'pizzicato' da Valerio Staffelli. Che gli consegna il Tapiro d'oro. Tapiro d'oro a Chiara Ferragni: "Me lo ...È morto a 23 anni l’attore napoletano Adam Jendoubi, noto per aver recitato nel film “La paranza dei bambini” e in alcuni video del rapper Liberato. L’artista si è spento oggi, mercoledì 10 gennaio ...«Con quante donne La matematica non è mai stata il mio forte…». Stefano De Martino, ragazzo prodigio con un talento ...