Il mio Capodanno nel backstage del concertone di Siena | una piazza speciale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Undifferente. In, e che: una delle meraviglie del mondo,del Campo. O meglio, neldeldella notte di San Silvestro a, in compagnia di artisti e addetti ai lavori. Fuori, tutti a cantare e ballare fino alle ore piccole in quella mega-Conchiglia che d’estate ospita l’intramontabile Palio; dentro, assistiamo ai preparativi e alle scaramanzie di rito, con tanto di cenone freddo ammannito già parecchie ore prima della fatidica mezzanotte. Ma ne vale assolutamente la pena. Anche perché il dietro le quinte si svolge dentro il Comune, detto Palazzo Pubblico: affrescato sublimemente, ogni sala trasuda storia e c’è persino un teatro-bomboniera nelle sue viscere. Intorno a noi si muove gente con milioni di followers sui ...

Capodanno , tempo di storie su Reddit (no, la popolare piattaforma non va mai in vacanza). La storia stavolta è quella di un uomo che restando ... (ilfattoquotidiano)

Queste festività natalizie non verranno ricordate solo per cene, panettoni e per un commovente discorso del Presidente della Repubblica. Ci sarà da ... (liberoquotidiano)

“Sono basita , senza parole, per me è un fatto assolutamente incredibile. Non potevo minimamente immaginare una cosa del genere”. Lo ha detto a ... (ilfattoquotidiano)

... ma ci tenevo a farti una domanda: così come tu vieni sotto casa mia e trovi ilcane che fa la ... non è ancora chiaro se sia stato lui a sparare la notte di, e ha fatto l'analisi dello ...Aveva avuto un arresto cardiaco il giorno died era stato trovato in strada da alcuni ... Il ricordo sui social del fratello Habibi Sui social il saluto del fratello Habibi: "Sangue, spero ...“È con profonda tristezza che annuncio la scomparsa della mia amata madre, Amalija”, ha scritto Melania ... Melania non era nemmeno alla festa di Capodanno che Donald ha organizzato in Florida, ha ...Era successo con la fuga di Capodanno in Egitto dopo avere dato forfait per il concertone ... del resto lei stessa aveva ammesso poco tempo fa: "È proprio una mia passione denudarmi così, è il mio ...