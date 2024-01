Il metodo-Meloni | qualcosa di preoccupante | la sparata di Formigli da Lilli Gruber

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel centrodestra è aperto, e spigoloso, il dibattito sul candidato alle regionali in Sardegna. Il tema tiene banco a Otto e Mezzo, la trasmissione condotta dasu La7, la puntata è quella di mercoledì 10 gennaio. Ospite in studio ecco Corrado. Lasi rivolge al conduttore di PiazzaPulita: "Scontro aperto trae Salvini sulla questione del candidato alla presidenza in Sardegna. Non sono solo elezioni regionali. Ti voglio chiedere: è solo davvero un voto regionale odi più importante, visto come si scaldano gli animi?", chiede. Ecoglie l'assist per muovere le consuete accuse di autoritarismo al premier. "Parliamoci chiaro, del voto in Sardegna a Salvini efrega poco. Qui il tema di chi ...

Quindi il primo pizzino a Giorgia: 'Se non ci sono motivi politici non capisco che logica ... La Lega ne fa una questione di: 'Il partito che in questo momento è più forte deve avere l'...Ma suldi individuazione della persona: manifestamente calato dall'alto. Alcuni dei presenti ...il secondo calcio politico nel giro di pochi giorni assestato al Partito della presidentea ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Ex elettore deluso del M5s e del Pd (“Alle scorse elezioni ho votato scheda bianca“), Marco Vizzardelli, il giornalista appassionato di lirica salito alla ribalta delle cronache per aver gridato al Te ...