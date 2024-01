Il lato fashion del mondo animale va in scena a PittiPets

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Uno degli appuntamenti più apprezzati in Fortezza,torna per una nuova edizione, in concomitanza con Pitti Uomo 105, dal 9 al 12 gennaio. In uno spazio esclusivo, disegnato dall’architetto e designer Ilaria Marelli, vanno così inuna selezione di marchi con le loro proposte di abbigliamento, accessori, prodotti per la cura degli animali, oggetti e arredi per la casa, che stanno rivoluzionando ildei pets. Tra i marchi presenti: 2.8 Duepuntootto, Bullophilosophy, Faliero Sarti For Pets, I Love My Dog, Lollipet, Labilla, Mastrodoro, MyFamily, Ugo, e la partecipazione speciale di Poltrona Frau. Dopotutto il business che ruota intorno agli animali domestici è uno dei settori destinati a diventare più prosperi nei prossimi anni, tra nuovi servizi, prodotti e nuove professioni. Un rapporto Eurispes pubblicato nel 2023 ...