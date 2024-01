Il lander Peregrine di Astrobotic potrebbe arrivare sulla Luna ma l’allunaggio non sarà “soft”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ilre, dell’azienda privata, ha iniziato il suo viaggio verso la, purtroppo però la missione PM1 non andrà come previsto a causa di una perdita di propellente. ...

Il razzo si chiama Vulcan e porterà con sé materiale per esperimenti da sette paesi. È stata lanciata stamattina 8 gennaio la missione Cert-1, che ... (open.online)

Il lander Peregrine , costruito dall’azienda privata Astrobotic, è in viaggio verso la Luna . Un sogno che diventa realtà per tutti coloro che ... (ildifforme)

Solo qualche ora dopo il lancio, c’è stato un problema al sistema di propulsione del lander , che non sarà in grado di atterrare sulla Luna (wired)

(Adnkronos) – Astrobotic Technology ha annunciato di dover abbandonare il tentativo di far atterrare il suo Lander Lunare Peregrine sulla Luna, a ... (periodicodaily)

La prima navicella privata lanciata verso la Luna ha avuto una perdita di carburante. Potrà viaggiare nello spazio per altre 40 ore, ma è escluso ... (repubblica)

Il lander Luna re Peregrine , dell’azienda privata Astrobotic , ha iniziato il suo viaggio verso la Luna , purtroppo però la missione PM1 non andrà come ... (dday)

...Come sappiamo nella mattinata dell'8 gennaio è stato lanciato con successo il razzo spaziale ULA Vulcan Centaur che ha portato in orbita illunare commerciale statunitense Astrobotic...Come previsto lo stadio superiore del Centaur ha correttamente rilasciato ildi Astrobotic sulla sua traiettoria di inserzione lunare ( Trans Lunar Injection). Il razzo Vulcan dell'...Sì, sono i buchi neri (almeno in teoria) Astrobotic Peregrine: nuova immagine dal lander lunare e nuove informazioni sul problema