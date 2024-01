Il gruppo cinese GONEO vincitore del 2024 CES International Innovative Enterprise Brand Award e trendsetter del design industriale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–I prodotti Made in China stanno facendo parlare di sé al CEScon unstraordinario, sfidando il tradizionale dominio dei marchi Made in Italy. Al CES del 10 gennaioPST, l’Data Group (IDG) ha tenuto la cerimonia di premiazione dei Global Tops, uno dei più autorevoli eventi di selezione nel settore dell’elettronica di consumo globale. Ilè stato nominatodel premio2023-per la sua tecnologia all’avanguardia. Fondato nel 1995,è uno dei 500 ...

IlGONEO è stato nominato vincitore del premio International Innovative Enterprise Brand Award 2023 - 2024 per la sua tecnologia all'avanguardia. Fondato nel 1995, GONEO è uno dei 500 ...... ricco di licopene, sostanza deldei carotenoidi fortemente antiossidante, il pomodoro è ... B, C e D e di amminoacidi essenziali che ben si sposa al pak choi, un vegetaledal sapore ...LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--I prodotti Made in China stanno facendo parlare di sé al CES 2024 con un design industriale straordinario, sfidando il ...A settembre 2018, Venatorx ha stipulato un contratto di licenza in esclusiva con Everest Medicines per supportare lo sviluppo, la registrazione e la commercializzazione del cefepime-taniborbactam ...