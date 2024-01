Il caso Sgarbi e il quadro trafugato Lui | non c’è nessuna inchiesta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il sottosegretario alla Cultura Vittoriosarebbe indagato per furto di beni culturali secondo Il Fatto quotidiano, che dà seguito a un'dello stesso giornale e di Report suldel dipinto seicentesco attribuito a Rutilio Manetti edal Castello di Buriasco nel 2013, riapparso a Lucca nel 2021 come "inedito" di proprietà dello stesso. Il furto dell'opera d'arte era stato denunciato dalla proprietaria Margherita Buzio.Per il quotidiano, il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Imperia come derivazione di un'altra indagine per "esportazione illecita di opere d'arte", legata a un altro dipinto. Il Fatto scrive che il fascicolo è stato poi trasmesso alla Procura di Macerata per competenza, perchédichiara il domicilio a San Severino Marche, di ...

Gli stessi nomi " Vittorio, Daniela Santanché, Denis Verdini " che ricorrevano nelle ... Forse non è una "questione morale" in senso tecnico " le inchieste sono all'inizio, in qualcheal di ...'Io indagato dimettermi Il tema politico è che c'è una sola persona competente nei Beni culturali al governo e quella sono io'. Vittorioa Metropolis incalzato dalla vicedirettrice di Repubblica Conchita Sannino sull'opportunità di lasciare il suo ruolo da sottosegretario stanti l'inchiesta per riciclaggio e furto del quadro di ...Il sottosegretario ai Beni Culturali è indagato per riciclaggio di beni culturali nel caso del dipinto attribuito a Rutilio Manetti, pittore seicentesco senese ...Il giudizio del prof. Massimo Cacciari sul caso Sgarbi indagato per furto di beni culturali: "Mi dimetterei". La chiosa tagliente di Lilli Gruber: "Nel mondo dei sogni..." ...