Il Bologna elimina l’Inter dalla Coppa Italia ed esce | passa la Fiorentina

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ilvince controagli ottavi di finale die poi vieneta 5-4dopo i calci di rigore. La squadra allenata da Vincenzono conquista per la terza volta consecutiva la semifinale.TI – Finisce presto la gioia deldopo aver vinto agli ottavi di finale contro, il sogno si interrompe agli ottavi di finale contro la. I viola la spuntano ai calci di rigore contro ildopo lo 0-0 maturato nei 120?, al termine di una partita nel complesso equilibrata. Decisivo ai calci di rigore l’errore di Posch per quanto riguarda il. La...

2023-12-21 00:40:23 Il web è in trepidazione: l’Inter , rivale dell’Atlético agli ottavi di Champions League, cade in modo sorprendente negli ottavi ... (justcalcio)

Si temeva qualcosa di non trascurabile, e infatti non ci sono buone notizie per Ndoye dopo l'infortunio contro l'Atalanta: “Gli es... (calciomercato)

Una legge Ue per la Super - IA All'università diun Centro per vigilarla Caso Regeni, cosa ... Oblio oncologico, via libera del Senato alla legge anti discriminazioni La nuova normativa...Una legge Ue per la Super - IA All'università diun Centro per vigilarla Caso Regeni, cosa ... Oblio oncologico, via libera del Senato alla legge anti discriminazioni La nuova normativa...Capace di eliminare l’Inter dalla Coppa Italia agli ottavi di finale, il Bologna di Freuler e Aebischer (ma privo dell’infortunato Ndoye) è stato eliminato nei quarti dalla Fiorentina, che al Franchi ...Cagliari e Sassuolo, eliminate nel turno precedente di Coppa Italia, sono un piacevole ricordo. Ora Milan e Atalanta sono chiamate a fare sul serio. La “rivincita” di Atalanta-Milan 3-2 di un mese fa ...