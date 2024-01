Il Bitcoin attende la decisione “storica” della Fed sull’ETF

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il valore delpotrebbe raggiungere un valore di 200mila dollari entro un paio di anni, a fine 2025, a seguito del rally innescato dall’approvazione di un ETF sulla cryptovaluta, nata da un’idea di Satoshi Nakamoto. E’ quanto prevedono gli analisti di Standard Chartered, in attesa che la Securities Exchange Comission, l’equivalenteConsob in America, annunci la sua(e prmai socntata). La SEC dovrà decidere oggi se accogliere le 11 domande ricevute da varie società di gestione, fra cui i coossi BlackRock e Fidelity, relative al lancio di un Exchange Traded Fund (la quota di un fondo che investe su uno specifico sottostante) sul prezzo spot dele non su un future legato alla criptovaluta (quello già esiste). Unasofferta sino all’ultimo, ...