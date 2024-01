Iervolino | ' Il calcio è un malato che va curato'

Le parole di Danilo, numero uno della Salernitana, al termine dell'incontro tra i presidenti di Serie A e il numero uno della Figc ...Nuova esperienza calcistica in Italia, prima volta in Serie C. Per Joel Obi, ex ... Obi sarà compagno di squadra di un giovane granata in prestito, Antonio Pio, che in biancorosso ha ...Le dichiarazioni di Gravina, Casini, dei presidenti di Serie A e dei dirigenti dopo la riunione sulle possibili riforme nel calcio .... Salernitana, Sabatini tiene a rapporto la squadra al Mary Rosy Anche Iervolino ha fatto tappa al centro sportivo per incontrare i calciatori I calciatori della… Leggi ...