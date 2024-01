Ieri in Campania | De Luca in tour tra Irpina e Sannio | ‘terremoto’ a Palma Campania

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, martedì 9 gennaio 2024. Avellino – Avverte un malore a bordo di un bus di linea, la prontezza di riflessi ed il sangue freddo del conducente evita il peggio. Protagonista della storia a lieto fine è Dario Nappa, giovane autista di Airche era in servizio lungo la tratta Napoli-Avellino. (LEGGI QUI) Benevento – Mattinata intensaper il Presidente della RegioneVincenzo Deche ha affrontato alcuni aspetti dell’offerta dei servizi sanitari sul territorio. Deè stato dapprima ad Avellino, quindi a Benevento per la messa a disposizione dei cittadini di nuove strutture logistiche al San Pio e quindi nell’area di via Raffaele Delcogliano per la posa ...

Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di Ieri , lunedì 8 gennaio 2024. Avellino – Incidente stradale a Montoro in via ... (anteprima24)

Per quanto riguardae Veneto, Antonio Tajani è stato esplicito nel considerare non una ... Forza Italia vuole ritrovare il dialogo diretto con gli elettori e per farlo si è radunataa Rome ..., al ritorno dei bimbi al nido, uno dei papà si è reso conto che la situazione di degrado e di ... applicato il braccialetto elettronico 9 Gennaio Zerottonove Incidenti stradali,all'...Ieri mattina l’inaugurazione di due nuovi reparti: il Centro per la Procreazione Medicalmente Assistita e la nuova Uoc di Cardiologia Interventistica. Ad inaugurarli il presidente della Regione ...A maggio fece il bis con il 64% dei voti, tornando per il secondo mandato consecutivo sulla poltrona di sindaco. Da ieri è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ...