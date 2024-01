Ibrahimovic pubblica un sms ricevuto | il messaggio è una gaffe incredibile

Zlatanha concluso la sua carriera calcistica solo l'estate scorsa, ma a dicembre è tornato al Milan come dirigente con un "ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del ...Nessun incontro diretto: Moncada espingono per un futuro con Conte, ci sarebbe da ...quelle dichiarazioni alla Luiss che sono state pressoché unanimemente considerate una...Il caso in Svezia nato da un contratto d'affitto, rescisso a un inquilino del condominio di proprietà dell'ex attaccante e attuale dirigente del Milan ...Ibrahimovic ha pubblicato un sms mandato per sbaglio al suo numero da un giornalista svedese, che invece pensava di rivolgersi a una ‘gola profonda' da cui avere informazioni proprio su Ibra. Una ...