Iachetta e Fuschini FI | “Concorsi trasparenti e non ‘opachi’ colloqui per selezionare i dirigenti della Provincia”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo le numerose cronache che i media nazionali hanno dedicato e continuano a dedicare ai numerosi e recentisvolti presso ladi Benevento, si rende sempre più necessario e non più procrastinabile che gli avvisi pubblici con i quali si vorrebbe conferire incarichi dirigenziali mediante “o” venissero revocati immediatamente e, eventualmente, ove fosse necessario venisse bandito un regolare concorso pubblico per titoli per un incarico di così grande responsabilità. Tutto ciò per evitare che il sospetto ricada sulla ‘moglie di Cesare’. Tutti gli aspiranti all’incarico dovranno avere una sacrosanta garanzia: per aver diritto ad un pubblico impiego la segnalazione politica non è né necessaria né bastevole”, così in una nota a firma congiunta i Consiglieri ...