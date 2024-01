I plantari anticellulite funzionano? Alcune considerazioni

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 La cellulite è un problema che affligge principalmente le donne. La “pelle a buccia d’arancia” spesso causa disagi, soprattutto per l’autostima: per quanto sia importante accettarsi, è normale voler ridurre l’aspetto della cellulite. Come fare? Vogliamo approfondire un trattamento, ovvero con plantare anti cellulite: funziona? È utile? Ebbene, sì. Citando l’Estetista Cinica, per combattere la cellulite è indispensabile iniziare dalle scarpe. Perché viene la cellulite? Le cause Per comprendere perché isono utili per trattare la cellulite, è fondamentale fare un passo indietro, ovvero: cos’è la cellulite e da cosa è causata? Nel momento in cui si verifica uno stato infiammatorio del tessuto adiposo sottocutaneo, in breve aumenta il volume e il numero delle cellule adipose. Diversi sono i fattori di rischio della ...