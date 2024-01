I milblogger russi sono certi | il Cremlino ha lasciato Wagner senza benzina e armi

Sebbene iconsiderino Atesh un fantoccio creato ad arte dall'intelligence di Kiev, per sovrastimare il livello di intelligence degli ucraini, i mediahanno bollato da tempo i ...Secondo alcuni, gli Shahedsono più difficili da individuare perché dipinti di nero e in grado di assorbire parzialmente i segnali radio. Ciò confermerebbe quanto dichiarato ...Ciò che resta della Wagner dopo la morte del fondatore Yevgeny Prigozhin, o per meglio dire il “corpo di volontari” messo in piedi dall’intelligence russa per prendere il posto di quel gruppo di ...Il gruppo Atesh era salito alla ribalta lo scorso maggio in occasione dell'attentato allo scrittore Zakhar Prilepin: in queste ore è tornato alla ribalta per le importanti rivelazioni concesse alla BB ...