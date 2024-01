I mercen4ri - Expendables in 4K UHD | la recensione | un' aggressiva steelbook con audio e video da applausi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ladi Iin 4K UHD: il prodotto Plaion presentato in una bellissimaa due dischi, sfodera un reparto tecnico di eccellente qualità, ma delude negli extra. Come sempre esagerati, assurdi, adrenalinici e acrobatici. Anche nel quarto capitolo della saga, I, il gruppetto di eroi non smentisce la sua vocazione di salvatori del mondo, capaci di tutto e di qualsiasi incredibile impresa, con muscoli in bella evidenza nonostante il passare degli anni e un pizzico di ironia sempre presente. Con il solito supercast, capeggiato da Jason Statham, Megan Fox e Sylvester Stallone. E se dal punto di vista artistico più di qualcuno storcerà il naso e avrà le sue perplessità di fronte al film diretto da Scott Waugh, quello che bisogna ...

Come sempre esagerati, assurdi, adrenalinici e acrobatici. Anche nel quarto capitolo della saga, I, il gruppetto di eroi non smentisce la sua vocazione di salvatori del mondo, capaci di tutto e di qualsiasi incredibile impresa, con muscoli in bella evidenza nonostante il ...Come sempre esagerati, assurdi, adrenalinici e acrobatici. Anche nel quarto capitolo della saga, I, il gruppetto di eroi non smentisce la sua vocazione di salvatori del mondo, capaci di tutto e di qualsiasi incredibile impresa, con muscoli in bella evidenza nonostante il ...