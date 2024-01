I gagliardetti d’Italia | l’Avellino

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Idi un club campano:La scelta di adottare il simbolo del lupo neidelaffonda la sua origine nella storia. Dobbiamo infatti risalire, per trovarne la spiegazione, alle antiche popolazioni dell’Irpinia, gli Hirpini, il cui appellativo derivava da Hirpus che nell’idioma sannitico stava a significare lupo, animale venerato da tale popolazione. Per questo motivo il lupo divenne il simbolo dell’Irpinia tanto chelo adottò per i propri. Avellino anni ’70 Il gagliardetto delnegli anni ’80 Negli anni Settanta, invece, suiavellinesi veniva rappresentato il profilo di un lupo in campo verde insieme alla denominazione del club e l’anno di ...