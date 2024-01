I caratteri cuneiformi e i sardi

Leggi su butac

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sono anni che ci vengono segnalati testi simili a quello che vi condividiamo qui sotto, testi che usano un linguaggio terra terra per riportare informazioni che se fossero confermate e verificate riscriverebbero una parte consistente della storia. Testi che di verificato non hanno nulla di nulla: L’ALFABETO SUMERO: UNA PALESE DERIVAZIONE DALL’ANTICO ALFABETO SARDO. Pensate a quanto sono ciarlatani i fantarcheologi di regime: prima, quando ancora potevano farlo, hanno censurato per decenni e decenni la presenza dell’antico alfabeto Sardo, mettendo in piedi di conseguenza una strampalata quanto grottesca finta “preistoria Sarda”, ma dopo, quando l’informazione in merito a tale argomento è venuta alla ribalta grazie agli studi del Prof. Fabio Von Frankerberg Garuti, deriso, diffamato e vilmente attaccato in ogni modo per tale motivo, hanno allora iniziato a mistificare l’argomento, ...