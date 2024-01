I bancari | “Il Monte Paschi resti autonomo Prestiti a rischio”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ilnon si tocca, deve restare. Dopo l’appello del mondo produttivo sono iad alzare il muro attorno alla banca senese per cui il ministero dell’Economia sta cercando uno sposo. A guidare il fronte del no è Lando Maria Sileoni che guida la Fabi, il primo sindacato del credito sia per numero di iscritti sia per forza “politica”. Sta per partire una nuova stagione di aggregazioni tra le banche del nostro Paese, ha detto ieri Sileoni dal palco del 128 consiglio nazionale della Fabi, indicando la Vigilanza Bce come vero regista, grazie alla sua moral suasion, del consolidamento che interesserà il sistema. Il leader della Fabi, Lando Maria SileoniLa Banca centrale europea, ha proseguito il numero uno della Fabi, ha una “precisa strategia” per far diminuire di numero i grandi gruppi ...