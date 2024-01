I bambini del lager di Bergen-Belsen e il gioco del “treno azzurro” | un libro racconta la loro storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sono migliaia idi tutte le età che hanno varcato i cancelli dello Stalag 311, ildella bassa Sassonia dove è stata rinchiusa anche Anna Frank. Ma nel mezzo della notte più buia, una prigioniera polacca, ecco un’infermiera di nome Luba Tryszynska, “l’angelo di” Questa è la straordinaria vicenda delle “baracche dei” ata – dopo un notevole lavoro di documentazione – da Ideldi Luca Crippa e Maurizio Onnis (Libreria Pienogiorno, 256 pp., 18,50 euro), già autori di lavori pubblicati in oltre 60 Paesi e in 12 lingue come La bambina nel vento, Il fotografo di Auschwitz e L’archivista. In esclusiva per l’Italia ilfattoquotidiano.it ospita un intervento dei due autori. *** di ...