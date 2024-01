Huijsen distrutto dopo il derby | ma i compagni e Mourinho lo consolano così

Quando si è accomodato in panchina Deanera la faccia della gioventù tradita. Da se stessa e forse anche da chi, magari, avrebbe potuto rimediare al suo errore. Il giovane olandese, che una settimana fa era una riserva della ...Quando si è accomodato in panchina Deanera la faccia della gioventù tradita. Da se stessa e forse anche da chi, magari, avrebbe potuto rimediare al suo errore. Il giovane olandese, che una settimana fa era una riserva della ...Quando si è accomodato in panchina Dean Huijsen era la faccia della gioventù tradita. Da se stessa e forse anche da chi, magari, avrebbe potuto rimediare al suo errore. Il giovane olandese, che una ...Intervento in ritardo del nuovo difensore giallorosso. L’arbitro Orsato ha assegnato il penalty solo dopo la revisione al Var ...