HPE annuncia l’acquisizione di Juniper Networks per 14 miliardi di dollari

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Hewlett Packard Enterprise (HPE) e, Inc., leader nei network nativi AI, hannoto oggi di aver raggiunto un accordo definitivo secondo cui HPE acquisiràin una transazione per un valore patrimoniale complessivo di circa 14di. L’esplosione di AI e business guidati dal cloud ibrido sta accelerando la domanda per soluzioni tecnologiche unificate e sicure che connettano, proteggano e analizzino i dati delle aziende dall’edge al cloud. Queste tendenze, e l’AI in particolare, rappresenteranno sempre più uno standard per le aziende, e HPE sta allineando il suo portfolio per capitalizzare queste sostanziali tendenze IT, con il networking come componente connessivo critico. Combinando i portfolio complementari di HPE e ...