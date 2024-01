HONOR MagicOS 8 0 | la nuova UI con intelligenza artificiale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Arriva8.0, lapiattaforma software per smartphone, ora con il supporto dell’, il noto brand di smartphone, ha annunciato la suapiattaforma software per i suoi dispositivi: la8.0. Si tratta di una versione personalizzata di Android 14, il sistema operativo di Google, che promette di offrire un’esperienza utente fluida, intelligente e sicura.8.0: funzionalità Lada sempre si basa sul concetto di “magia“, che si riflette nel design, nelle funzionalità e nelle prestazioni del software. Il sistema operativo presenta unainterfaccia grafica, con colori vivaci, icone ...

4 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA VIA FONTE Notizie Relazionate8 ArticoloFirmware AndroidX7b e X8b disponibili in Italia - PREZZI 41 05 Gennaio 2024Con il lancio di8.0,introduce notevoli avanzamenti nell'intelligenza artificiale e nell'interazione utente, promettendo un'esperienza migliorata in termini di connettività, prestazioni, sicurezza e ...Honor svela MagicOS 8.0, basato su Android 14, con un'interfaccia utente avanzata e la rivoluzionaria IUI "intent-based". Con funzionalità potenziate come Magic Portal e MagicRing, Honor promette ...Arriva HONOR MagicOS 8.0, la nuova piattaforma software per smartphone, ora con il supporto dell'intelligenza artificiale.