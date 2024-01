“Ho una cotta per lui” Grande Fratello | Beatrice lo dice chiaro chiaro | “Quanto mi attizza”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ci sono quelle gelosie del tutto irrazionali, che fanno anche sorridere. Beh, l’ex marito diLuzzi e padre dei loro due adorati figli Valentino ed Elia sembra lo fosse di un cantante molto famoso per cui ora, infatti,Luzzi ha rivelato di avere un debole. I coinquilini del2023 immaginavano. La new entry Stefano Miele, sin da subito insintonia conLuzzi come anche l’altro nuovo concorrente Sergio D’Ottavia, ha subito confessato che vedrebbe bene l’amica del2023 con il cantante in questione. Federico Massaro invece è rimasto spiazzato e divertito. Lo scoop ‘rovente’.Luzzi: “Ho una ...