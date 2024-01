“Ho fatto da babysitter per due ore a nostro figlio | a Natale ti regalo la libertà” | la frase choc alla moglie e le polemiche social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Essere dei genitori, al giorno d’oggi, è (o almeno dovrebbe essere) segno di grande responsabilità. Un percorso umano e fomtativo di crescita, confronti e valori. E suigli esempi e le storie raccontate non mancano, storie anche molto criticare come quella di Iyah e Rafal. La coppia di tiktoker proveniente dall’Arizona (lei 24 anni, lui 46 anni) si diverte a mostrare quotidianamente la vita famigliare. Un nucleorgato, dal momento che Rafal ha già una figlia di 23 anni. Tra l’attuale fidanzata e la primogenita infatti, oltre a esserci solamente un anno di differenza, ci sarebbe anche tanta complicità. “Loro sono come migliori amiche”, ha raccontato lo stesso Rafal nel 2021 al Daily Mail. In questi ultimi 3 anni Iyah e Rafal sono diventati genitori e, in occasione delle festività natalizie, il padre si sarebbe lasciato sfuggire un’uscita ...