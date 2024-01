Highlights e gol Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 | semifinale Supercoppa 2024 VIDEO

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per ladellaspagnola 2023/. Succede tutto e il contrario di tutto in Arabia Saudita: Hermoso sblocca l’incontro dopo sei minuti e infiamma il derby. I ragazzi di Carlo Ancelotti però in pochi minuti ribaltano completamente la situazione: prima Rudiger e poi Mendy, in nove minuti, portano ilsul 2-1. Ma a fine primo tempo ci pensa Antoine Griezmann a pareggiare i conti: 2-2. Al 78? un autogol di Rudiger sembra indirizzare la partita in maniera definitiva, ma ilnon muore mai: Caravajal fa 3-3 e porta la partita ...

Il video deie deglidi Lazio - Roma, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Olimpico primo tempo avaro di emozioni con le due squadre che non vogliono ...... che vanno ad integrarsi aglidi tutte le partite di Serie C Now. Speciale new entry ... 'Social Corner' e 'Top' le due rubriche principali, che celebreranno rispettivamente i migliori ...Va alla Lazio il derby dopo quasi cento minuti di partita: Zaccagni segna a inizio ripresa su rigore e firma l'1-0 finale (fallo di Huijsen su Castellanos). Tensioni nel recupero e anche dopo il ...Lazio - Roma: ecco gli highlights e i gol del Derby della Capitale valevole per i quarti di finale di Coppa Italia ...