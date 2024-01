Hewlett Packard Enterprise acquisirà Juniper Networks per 14 mld usd

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) New York, 10 gen. (askanews) –ha reso noto che acquistarà il fornitore di apparecchiature di reteper circa 14 miliardi di dollari, ovvero 40 dollari per azione, in un accordo interamente in contanti. HPE prevede di concludere l’accordo entro la fine dell’anno o all’inizio del 2025 e se l’operazione sarà completata, Rami Rahim, CEO di, guiderà il gruppo combinato e riporterà al CEO di HPE, Antonio Neri, secondo una dichiarazione dell’azienda.ha approfondito il networking quando ha acquistato Arubanel 2015. Mesi dopo, HP si è divisa in due, dando vita a HPE, che vende server e altre apparecchiature per data center, e HP Inc., che produce PC e ...