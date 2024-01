Ha fatto bene Minniti promuove la linea Piantedosi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Acca Larentia, al centro del dibattito anche in tv. L'ex ministro dell'Interno, Marco, dà ragione al ministro Matteoper latenuta finora. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 10 gennaio su La7. «La mia posizione è sempre stata la stessa: io penso che le manifestazioni vadano impedite se si manifesta un atto di violenza o se si sta manifestando un'azione dura a quel punto va sciolta. Se invece non c'è un atto di violenza ma ci sono atti condannabili eticamente come questo, ci sono le denunce fatte dalla magistratura. Come è stato, visto che sono state denunciate 5 persone per apologia del fascismo». Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno, Marco, a "Tagada" su La7 sottondo che ...

... èribadire invece le ragioni per cui indignarsi faalla democrazia , e farebbe... Ma non è mai morta l'ideologia che ne era alla base, e che non per caso hada brodo di coltura, ...... che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, tentenna Londra , che cede lo 0,42%, e ferma Parigi , che segna un quasi nulla di. Nessuna variazione significativa in chiusura per il ...Napoli, 10 Gennaio – Peppe Iodice sarà in scena, da venerdì 19 a domenica 28 gennaio al teatro Augusteo (Napoli – Piazzetta duca D’Aosta 263), con “So’ Pep …sempre di più”, elettroshow di Peppe Iodice ...Nonostante la sua breve permanenza nella casa del GF, Sara Ricci è spesso finita al centro delle discussioni. L'attrice è tornata a parlare della sua ...