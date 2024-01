“Ha cancellato le storie” Il mistero dell’attacco di Fedez ai giornalisti

' Ringraziamo anche i fan devoti che hanno abbracciato questee costruito una comunità meravigliosa e inclusiva attorno alla serie tv.' Nel cast della serie, Rhys Darby, Samson Kayo, Vico ...A lui e ad altredi dipendenti del Cnr dispensati dal servizio è dedicata la mostra storico -... rendere patrimonio collettivo la memoria di quegli anni che hannofamiglie e spezzato ...Dagospia lancia la bomba: Fedez ha fatto sparire le storie al vetriolo contro Myrta Merlino prima ... non sarebbe certo la prima volta che il rapper si pente di un contenuto social e lo cancella. E ...Star Wars, Rian Johnson e il futuro della saga: prossimamente in una galassia lontana lontana Il progetto è stato poi abbandonato per un motivo preciso: "Lucasfilm non voleva fare una storia sul primo ...