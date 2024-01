Guido Monaco | “Nadal non è più lui | se ne renderà conto La pioggia potrebbe aiutare Sinner in Australia”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La nuova stagione tennistica è iniziata e torna anche l’appuntamento con il programma Tennismania di Dario Puppo, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Ospite di questa puntata è stato il giornalista, in una discussione che ha toccato i temi più importanti di queste prime settimane e poi soprattutto dell’n Open in arrivo. Si comincia dall’infortunio di, che non è una sorpresa per: “Da quasi un anno e mezzo non riesco a capire come possa pensare una persona con quel fisico logoro a rientrare veramente. Mi spiace anche fare la parte del guastafeste e dell’antipatico, proprio io che ho amato tantissimo le gesta dello spagnolo. Lo dico a lui, lo dico a Murray, lo dicevo a Federer. Lo so, sono un disco rotto, ma non riesco davvero a capire questo accanimento terapeutico ...