Guerra di mafia dei “Barcellonesi” | 7 ordini di custodia per 13 omicidi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) MESSINA (ITALPRESS) – Le indagini su 13avvenuti nel Messinese hanno portato all'emissione di un'ordinanza dicautelare in carcere nei confronti di 7 indagati, sei dei quali appartenenti o indiziati di appartenere alla famiglia mafiosa dei “”. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Ros, che hanno operato in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Messina e del 12^ Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania. Gli indagati, indiziati di appartenere alla famiglia mafiosa “Barcellonese”, devono rispondere dio premeditato aggravato dal metodo mafioso, commesso al fine di agevolare le attività dell'associazione di stampo mafioso cosiddetta dei “”, operante a Barcellona Pozzi di Gotto e sulla fascia tirrenica della Provincia di ...

“Che stanno facendo secondo te?”. Ad Attilio Bolzoni la domanda la pose, la notte del 16 marzo 1988, Saverio Lodato, per molti anni suo partner in ... (ilfattoquotidiano)

... stato d'emergenza in Ecuador - Rapiti almeno quattro agenti Il presidente dichiaraalla ... Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p .27, Los Tiburones,...Laai narcos Nel decreto sul "conflitto armato interno", che integra quello sullo stato di ... Fatales, Gßnster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p .27, Los Tiburones,18, ...27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 e Tiguerones. Al centro di questo caos che potrebbe far scivolare l’Ecuador verso una sanguinosa guerra civile un po’ come avvenuto in passato ...Alcuni omicidi erano stati decretati dai vertici della famiglia mafiosa Barcellonese al fine di punire alcuni ragazzi.