Griezmann | gol al Real | è nella storia dell’Atletico Madrid

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Antoineè entratodurante la sfida di Supercoppa Spagnola contro ilAntoineè entratodurante la sfida di Supercoppa Spagnola contro il. L’attaccante francese ha segnato il momentaneo 2 a 2 del derby ed è arrivato a quota 174 gol con i Colchoneros. Questo dato lo mette davanti a tutti come miglior marcatore del club biancorosso.

Antoine Griezmann si è complimentato nel post-partita con Benjamin Pavard. Il giocatore dell’Atletico Madrid ha parlato del nerazzurro su TF1 per i ... (inter-news)

L'ultimo precedente tra le due squadre ha visto vincere l'Atletico per 3 a 1, con una doppietta dell'ex juventino e Real, Alvaro Morata ed undi Antoine. Nei sedicesimi di finale le due ...Nessuno però poteva immaginare sette, un'altra vittoria del Girona e l'inutile (ai fini della ... ' Il Cholo ci ha provato con quattro attaccanti fino a decidere di toglieree Morata e ...Partono bene i granata che tengono gli avversari nella loro metà campo, senza tuttavia arrivare mai vicini al gol. Poi esce bene l'Inter e prima con Berenbruch, poi con Spinaccè impegna severamente ...Alla fine del girone d'andata il francese è in testa al concorso fan token "Giocatore decisivo", ma il talento del Real Madrid minaccia il campione in carica ...