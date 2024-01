Gratteri | «Se fossi stato operatore ecologico | De Laurentiis non mi avrebbe offerto i biglietti per lo stadio»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nicola, magistrato e Procuratore Capo di Napoli, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco un breve estratto. «I miei primi 100 giorni a Napoli? Li ho dedicati all’ufficio, entro la mattina ed esco la sera per cercare di capire i colleghi, la Polizia Giudiziaria e per fare quelle modifiche, dopo aver ascoltato gli interlocurtori, per velocizzare il lavoro di questa Procura. A Napoli ci sono tra i migliori investigatori d’Italia, i magistrati sono di alto livello, ma credo serva più sinergia e serva più velocità d’interazione tra Polizia Giudiziaria e i magistrati. Calcioscommesse? Le mafie sono presenti dove c’è denaro da gestire, il calciosommesse è potere oltre che denaro. C’è l’isola di Malta che è il maggior centro di gestione dei flussi di denaro, c’è un’altissima concentrazione perché la ...

