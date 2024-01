Grande Fratello | niente provvedimenti per il “caso Luzzi” e il web insorge | Le parole di Signorini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nella puntata di ieri lunedì 8 gennaio del, la prima dell’anno, erano attesi– se non addirittura squalifiche – per alcuni coinquilini, contro i quali Alfonsoaveva tuonato a causa dei loro comportamenti irrispettosi nei confronti di Beatrice e del grave lutto che l’ha costretta a lasciare temporaneamente il reality show. Ancora una volta, invece, al Gf è finito tutto in un nulla di fatto e la reprimenda si è limitata a un generico discorso da parte del conduttore, che ha parlato all’intera casa senza fare nomi. Una nuova mancata presa di posizione che ha lasciato sbigottito il popolo del web, insorto contro il programma sui social. Ilha deciso di continuare su questa linea “morbida” della 17esima edizione: durerà? Scopriamo ...