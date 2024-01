Grande Fratello | Mirko Brunetti sorprende su Perla Vatiero | Sto scoprendo in lei una dolcezza diversa

Da ieri gli spettatori del Grande Fratello 2023, su Twitter e Instagram, sono letteralmente in delirio per la presa di coscienza Fiordaliso . Spesso ... (tuttivip)

Mirko Brunetti è stato eliminato dal, ma continua a stare al centro delle dinamiche della Casa . Ospite dell'ultimo appuntamento del Gf Party, l'ex discusso concorrente è tornato a parlare del rapporto con Perla Vatiero ...Leggi Anche Alcanti dopo il lutto di Beatrice, Signorini: 'Senza parole per la mancanza di empatia' Leggi Anche, Beatrice Luzzi lascia la Casa per la morte del padre Il gesto di ...L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora!Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello, c'è stato uno scontro in diretta tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi.