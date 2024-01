Grande Fratello | Massimiliano Varrese chiede a Monia La Ferrera di essere più dolce ma lei non la prende bene!

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nelle ultime ore,Lahanno avuto uno screzio che ha portato ad un allontanamento tra i due inquilini del. Tutto è iniziato da una battuta diad una frase di, che quest’ultimo ha ritenuto aggressiva consigliando così all’ex compagna dipiùcon lui. La richiesta dell’attore ha però sortito un inaspettato effetto perchési è infastidita, sostenendo di non aver avuto modi bruschi nei suoi confronti. I due, quindi, hanno iniziato a discutere e poco dopo l’attore ha confidato a Federico Massaro di aver bisogno di leggerezza e non di farsi carico delle sofferenze altrui: A volte ha dei modi bruschi di fare le battute e ...

Dopo l'esperienza con Heidi, Massimiliano prende le misure. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì scorso gli autori hanno dato ampio spazio al feeling ritrovato tra Massimiliano ...Sul settimanale Chi, la psicologa Ilaria Squaiella spiega i motivi alla base della freddezza con la quale i concorrenti del Grande Fratello hanno ...