Grande Fratello | giorno 121 | commenti al live

Chi esce stasera dal Grande Fratello ? Negli ultimi giorni è cambiato tutto: non c'è alcun televoto in corso, ma alcuni concorrenti potrebbero ... (ilgiornaleditalia)

... 205 milioni di indonesiani, nella terza democrazia piùdel mondo, sono coinvolti in ... Sotto le minacce deldel Nord, la neoarmata Corea del Sud ad aprile cerca la conferma dei ...Va ricordato che Leonardo ebbe sempre unapassione per la gastronomia, e che suoera sia oste che beccaio (ovvero macellaio). Proprio in quei tempi Ponte Vecchio era ancora il luogo ...Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha deciso di chiudere ogni rapporto con Letizia e Paolo.Nel mese di dicembre, Monia La Ferrera è diventata una nuova concorrente del Grande Fratello. La modella non è una semplice concorrente, bensì è l'ex compagna di ...