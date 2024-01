Grande Fratello | Alfonso Signorini svela il motivo per cui non stati presi provvedimenti contro i concorrenti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il conduttore del reality show, sul magazine Chi, ha spiegato il perché ad alcuni gieffini non sonodopo il loro discusso comportamento in seguito al lutto di Beatrice Luzzi.

Da ieri gli spettatori del Grande Fratello 2023, su Twitter e Instagram, sono letteralmente in delirio per la presa di coscienza Fiordaliso . Spesso ... (tuttivip)

Mirko Brunetti è stato eliminato dal, ma continua a stare al centro delle dinamiche della Casa . Ospite dell'ultimo appuntamento del Gf Party, l'ex discusso concorrente è tornato a parlare del rapporto con Perla Vatiero ...Leggi Anche Alcanti dopo il lutto di Beatrice, Signorini: 'Senza parole per la mancanza di empatia' Leggi Anche, Beatrice Luzzi lascia la Casa per la morte del padre Il gesto di ...Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello, c'è stato uno scontro in diretta tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi.LATINA – Prosegue l’avventura di Sergio Maria D’Ottavi al Grande Fratello, ma arriva anche il primo ostacolo. L’imprenditore di Latina vissuto a lungo in Svizzera, prima di aprire sul lago di Sabaudia ...