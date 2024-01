Graduatorie terza fascia ATA | nessun punteggio per diploma ITS e certificazione linguistica Due punti per laurea ma non si valuta il voto

... coloro che sono già in graduatoria ma non hanno servizio devo conseguire la Certificazione Internazionale pena l'esclusione dalle, chi ha svolto servizio invece avrà un anno di tempo per ...Supplenze temporanee Le supplenze temporanee (malattia, infortuni, maternità) sono assegnate dai dirigenti scolastici, attingendo dalledi istituto di prima, seconda efascia. ...Sassari Un “giro” di pensionamenti per mandare in tilt il sistema, qualche mese di ritardo nelle nomine per creare disagi a migliaia di famiglie in tutta l’isola. Come periodicamente accade, la copert ...Analizzando la classifica delle 10 auto più vendute in Italia nel 2023, nonché quella dei vari segmenti, emerge un dato che fa un po' storcere il naso: nelle varie graduatorie troviamo ... quello ...