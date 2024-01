Governors Award | consegnati i premi a Mel Brooks e Angela Bassett

Nella serata di martedì sono stati consegnati i2024 , gli Oscar alla carriera, a Mel Brooks , Angela Bassett e Carol Littleton. Le tre star sono state premiate dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences al Ray Dolby Ballroom ...Fu proprio la regista e sceneggiatrice statunitense a premiare Lina nel 2019 aidell'Academy a Los Angeles, insieme a Jane Campion, Sofia Loren e Isabella Rossellini. 'Felicità', ...In Celine, Fred Leighton jewelry, and Manolo Blahnik shoes. In Bottega Veneta dress. In Huishan Zhang dress and Paul Andrew shoes. In Caroline Herrera dress and Cartier jewelry. In Fendi. In ...The ‘Baby J’ comedian held hands with his girlfriend and mother to his son at the 2024 Governors Awards, where John Mulaney was the surprise host.