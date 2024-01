Governo | verso Cdm martedì | prima riunione del 2024

... che il processo promuove la partecipazione degli elettori e lo vedono come un passola ... I capi di Stato e dihanno nominato Ursula von der Leyen (anche lei del PPE), che venne poi ...La tesi critical'abuso d'ufficio è sostenuta anche da diversi esperti di diritto che ... come sta cercando di fare ildi Giorgia Meloni con la riforma della Giustizia del ministro Carlo ..."Voglio esprimere una valutazione decisamente positiva delle comunicazioni del ministro Crosetto, sul conflitto in Ucraina il governo Meloni si muove in continuità con il governo Draghi. Il fatto che ...Il ministro della Difesa Crosetto è intervenuto in Aula in merito alla proroga degli aiuti militari all'Ucraina.