Governo | podio redditi | Crosetto più ricco | stacca Santanchè e Meloni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (askanews) – Il ministro della Difesa Guidoè di gran lunga l’esponente dipiù: nel 2023 il suo reddito imponibile è stato di 890.951 euro, mentre il suo collega Raffaele Fitto, titolare del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, è risultato quello “più povero”, con un reddito imponibile 2023 di soli 20.672 euro. Entrambi i ministri non hanno segnalato variazioni patrimoniali rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni dei2023, riferiti al 2022, consultabili sui siti di Senato e Camera. Sul secondo gradino deltroviamo la ministra del Turismo Daniela Santanché con 293.510 euro di reddito imponibile e al terzo posto la presidente del Consiglio Giorgia, con 284.798 ...

