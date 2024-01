Gli allevamenti di Zuckerberg e i terreni di Gates | cosa rivelano gli investimenti dei miliardari

... accolta come 'una svolta storica' da parte della classe politica e delle associazioni ambientaliste, da anni impegnate in una battaglia giuridica e mediatica controe il consumo di ...Secondo le statistiche del governo, in Corea del Sud ci sono circa 1.150di cani, 34 ... Su 24zampe: Denuncia animalista: al Giglio "cacciatori per stanareultimi mufloni" L'articolo ...La Regione Campania con un Decreto Dirigenziale, ha disposto la distribuzione di circa 1 milione di euro di indennizzi per allevatori, aziende e privati ...Una decisione che gli attivisti hanno riconosciuto come una "vittoria storica" per il benessere degli animali. Dopo anni di pressioni, oggi l’Assemblea Nazionale del Paese ha votato a stragrande ...