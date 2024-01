Giustizia | Italia viva vota con la maggioranza per cancellare l’abuso d’ufficio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La commissionedel Senato ha cancellato il reato di abuso d'ufficio approvando l'articolo 1 del ddl Nordio. Are con laè statacon Ivan Scalfarotto. Voto rivendicato da Matteo Renzi. Contrarie invece le opposizioni. “Sono soddisfatta per essere riuscita a strappare agli alleati l'impegno di dar vita a un tavolo per ‘rivedere’, a questo punto, tutti i reati contro la pubblica amministrazione”, ha dichiarato la Presidente della commissione Giulia Bongiorno. Con il via libera è stato, dunque, abrogato l'articolo 323 del codice penale relativo al reato di abuso d'ufficio. Si tratta solo di un primo passo, ma il Guardasigilli Carlo Nordio ha espresso “grande soddisfazione” con “l'auspicio che la parte residua del disegno di legge venga altresì approvata nel minor ...