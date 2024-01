Giustizia | ex pm Mani Pulite | ' cancellano abuso ufficio per agire indisturbati' **

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Cancellare il reato d'd'per non disturbare il manovratore. Ne è convinta Tiziana Parenti, ex pm die avvocato, interpellata dall'Adnkronos sulla riforma che ha ottenuto il primo sì all'abrogazione dell'd'da parte della commissione Giustizia al Senato. "Penso che sarebbe più corretto, tanto più che vengono abolite per gran parte le gare d'appalto, 'tipizzarlo' più che abolirlo. Basterebbe incidere sull'elemento psicologico del reato, sulla condotta e questo basterebbe già a circoscriverlo. Se non c'è un danno e un dolo specifico allora non sussiste il reato già dall'inizio", precisa l'ex magistrato. "Questo reato non vale solo per i sindaci, ma per tutti i funzionari pubblici, si tratta di una platea molto vasta che ...

Le carceri sarebbero nelledelle bande criminali: sono sette quelle che si scontrano per il ... contro le politiche estrattiviste e per la, non certo per le violenze per il controllo del ...Fra lei due stringevano un cartello con una scritta in spagnolo: Juicio y castigo a los ... in Argentina il 24 marzo di ogni anno si celebra il Giorno della memoria per la verità e la, ...Tel Aviv, 10 gen. (askanews) - Manifesti con le foto degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas dal 7 ottobre scorso, con la scritta "Riportateli a casa ora", sono stati esposti al terminal arrivi dell' ...La bandiera del diritto e della giustizia è definitivamente scivolata via dalle mani insanguinate dell’Occidente, silente e complice di fronte all’atroce sterminio del popolo palestinese, perpetrato d ...