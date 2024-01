Giulia Lavatura | mamma si lancia dal nono piano con la figlia | «Ho premeditato tutto | Wendy non doveva vivere senza di me» Il sospetto dei sonniferi

Truningeraveva progettato tutto dal 22 dicembre. Lo ha confessato la donna al pubblico ministero durante l'interrogatorio al Bufalini di Cesena, dove la 41enne è ricoverata dopo il ...Da anni era seguita dal Centro di salute mentale, ma di recente aveva "sospeso l'assunzione dei farmaci che mi erano stati prescritti"., 41enne di Ravenna che lunedì mattina si è buttata dal nono piano del palazzo dove vive, con sé la figlia Wendy, di sei anni, e la cagnolina, è stata sentita dal pm, dagli inquirenti e ...«Wendy non doveva vivere senza di me. Ho premeditato tutto». Sono le parole di Giulia Lavatura Truninger, la donna 41enne che lunedì mattina si è lanciata dal nono piano del palazzo in cui viveva, a ...All'ospedale Bufalini di Cesena è in corso l'udienza di convalida dell'arresto di Giulia Lavatura Truninger, la 41enne ravennate che lunedì mattina si è lanciata nel vuoto dal nono piano del suo ...