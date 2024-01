Giugliano elogiata dal Guardian | “Una trequartista quasi perfetta” È 74esima nella top 100 del 2023

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La centrocampista della Roma Manuelasi è classificata al 74esimo posto della classifica deldelle migliori 100 calciatrici del. E’ l’unica italiana presenteclassifica dal 41esimo al 100esimo posto. “– scrive il– è stata una rivelazione nelcon la Roma, che ha vinto il primo scudetto in Serie A. La numero 10 ha giocato un ruolo fondamentale per il successo della sua squadra. E’ diventatala. Ha concluso la scorsa stagione con nove gol in questa stagione è già a quota quattro reti e quattro assist. In Champions League ancora meglio; la scorsa stagione ha realizzato sei gol tra preliminari e fase ai gironi, mentre quest’anno è a quota ...